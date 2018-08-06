На Прикарпатье несовершеннолетний ударил мужчину ножом в шею за замечание

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Ивано-Франковске несовершеннолетний ударил ножом мужчину в шею за замечание. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, около часов 6 августа в полицию поступило сообщение о нанесении мужчине тяжких телесных повреждений на площади Привокзальной.

"Экипаж патрульных немедленно прибыл на место происшествия. Отобрав ориентирование на подозреваемого у свидетелей происшествия, полицейские начали предоставлять домедицинскую помощь пострадавшему - тот истекал кровью.В это время несколько экипажей уже обрабатывали прилегающие территории и через несколько минут нападавшего уже задержали ", - рассказали в пресс-службе.

Патрульные добавили, что подозреваемым в нападения оказался 15-летний уроженец Тлумацкого района. Юноша рассказал, что недалеко от вокзала неизвестный мужчина сделал ему замечание относительно неэтичного поведения. Конфликт перерос в драку, парень схватил нож и ударил мужчину в ногу, живот и шею.

"28-летнего пострадавшего госпитализировали, а с несовершеннолетним задержанным теперь работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства и избрании меры пресечения", - резюмировали в полиции.

Напомним, полиция задержала мужчину за изнасилование своей дочери, больной ДЦП.

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