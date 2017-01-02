На Прикарпатті молодик застряг посеред річки та дістав переохолодження

Громадянин повідомив, що на льоду річки Чорний Черемош знаходиться людина, яка кличе на допомогу. До місця події виїхали рятувальники.

Дев'ятнадцятирічного постраждалого рятувальники по твердому льоду річки евакуювали до берега та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Як зазначили медики, у молодика попередньо діагностували загальне переохолодження.

Життю прикарпатця нічого не загрожує.

Нагадаємо, 30 грудня, в селі Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської області було виявлено тіло чоловіка 88-річного чоловіка, який загинув від переохолодження.