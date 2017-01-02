На Прикарпатье парень застрял посреди реки и получил переохлаждение
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 января. УНН. Инцидент произошел в пгт Верховина на реке Черный Черемош. О нем спасателям сообщили 1 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Гражданин сообщил, что на льду реки Черный Черемош находится человек, который зовет на помощь. К месту происшествия выехали спасатели.
Девятнадцатилетнего пострадавшего спасатели по твердому льду реки эвакуировали на берег и передали работникам скорой медицинской помощи.
Как отметили медики, у парня предварительно диагностировали общее переохлаждение.
Жизни прикарпатца ничего не угрожает.
Напомним, 30 декабря, в селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области было обнаружено тело 88-летнего мужчины, который погиб от переохлаждения.