На Прикарпатті між кандидатом в ОТГ та головою виборчої комісії стався конфлікт зі штовханиною
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Івано-Франківщині між кандидатом до Надвірнянської ОТГ та головою Надвірнянської територіальної виборчої комісії під час спілкування виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників штовхнув іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook поліції Івано-Франківської області.
“27 жовтня між кандидатом до Надвірнянської ОТГ та головою Надвірнянської територіальної виборчої комісії під час спілкування виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників грубо порушував громадський порядок, лаявся, шарпав за одяг та штовхнув іншого. Голова ТВК звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про інцидент, який трапився сьогодні о 12:20 в Надвірнянській міській раді, повідомили члени виборчої комісії, які були свідками події. На місце негайно прибули поліцейські.
Вказано, що слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
За таке правопорушення передбачено покарання до п’яти років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік побив поліцейського на виборчій дільниці.