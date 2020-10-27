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На Прикарпатті між кандидатом в ОТГ та головою виборчої комісії стався конфлікт зі штовханиною

На Прикарпатті між кандидатом в ОТГ та головою виборчої комісії стався конфлікт зі штовханиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Івано-Франківщині між кандидатом до Надвірнянської ОТГ та головою Надвірнянської територіальної виборчої комісії під час спілкування виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників штовхнув іншого. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook поліції Івано-Франківської області.

“27 жовтня між кандидатом до Надвірнянської ОТГ та головою Надвірнянської територіальної виборчої комісії під час спілкування виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників грубо порушував громадський порядок, лаявся, шарпав за одяг та штовхнув іншого. Голова ТВК звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про інцидент, який трапився сьогодні о 12:20 в Надвірнянській міській раді, повідомили члени виборчої комісії, які були свідками події. На місце негайно прибули поліцейські.

Вказано, що слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

За таке правопорушення передбачено покарання до п’яти років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік побив поліцейського на виборчій дільниці.

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