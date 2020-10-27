На Прикарпатье между кандидатом в ОТО и главой избирательной комиссии произошел конфликт с потасовкой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковской области между кандидатом в Надворнянскую ОТО и главой Надворнянской территориальной избирательной комиссии во время общения возник конфликт, в результате которого один из его участников толкнул другого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook полиции Ивано-Франковской области.
"27 октября между кандидатом в Надворнянскую ОТО и главой Надворнянской территориальной избирательной комиссии во время общения возник конфликт, в результате которого один из его участников грубо нарушал общественный порядок, ругался, дергал за одежду и толкнул другого. Глава ТИК обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об инциденте, который произошел сегодня в 12:20 в Надворнянском городском совете, сообщили члены избирательной комиссии, которые были свидетелями происшествия. На место немедленно прибыли полицейские.
Указано, что следователи открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
За такое правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Тернопольской области мужчина избил полицейского на избирательном участке.