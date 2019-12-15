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На Прикарпатті легковик на смерть збив пішохода

На Прикарпатті легковик на смерть збив пішохода

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Прикарпатті водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням на на смерть збив пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

"О 19:30 в місті Бурштин на вулиці Львівська, водій автомобіля Mercedes-Benz, не справився з керуванням, в результаті чого скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги", - сказано у повідомленні.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинула на місці події.

Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль Kia Sportage на смерть збив жінку, що йшла з велосипедом збоку дороги.

Українські Національні Новини

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