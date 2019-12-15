На Прикарпатье легковушка насмерть сбила пешехода

"В 19:30 в городе Бурштын на улице Львовская, водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла на месте происшествия.

Напомним, в Ровенской автомобиль Kia Sportage насмерть сбил женщину, которая шла с велосипедом со стороны дороги.