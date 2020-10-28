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На Прикарпатті капелана відсторонили від служіння через те, що він балотувався в депутати

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Коломийська єпархія УГКЦ на три місяці відсторонила від служіння капелана Миколу Мединського через те, що він балотувався в депутати до Івано-Франківської облради. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.

“Коломийська єпархія УГКЦ обіцяла покарати капелана Миколу Мединського, якщо той не відмовиться балотуватися до Івано-Франківської обласної ради. І хоч священник обіцяв прислухатися до рекомендації єпархії, на вибори все ж таки пішов”, — йдеться у повідомленні.

Він звернувся до виборців на своїй сторінці у Facebook і подякував їм за довіру та голоси.

“Особлива подяка моїм парафіянам села Вижній Березів, що проявили просто феноменальну підтримку і довіру — понад 60%, 340 голосів із 500. Разом ми сила! Очікуємо вже остаточних результатів. Слава Україні!”, — написав Мединський.

Після цього на сайті єпархії з’явилося повідомлення про накладання на капелана “кари суспенди терміном на три місяці”. Це означає, що йому заборонили проводити священнослужіння та здійснювати будь-які церковні обряди. Окрім цього, Мединського на три місяці відправляють в єпархіальний реколекційний центр Андрія Первозваного у місто Яремче “для посиленої молитви”.

“При виконанні даної умови вам забезпечується матеріальне утримання згідно ККСЦ”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, за даними Міноборони, у Збройних силах та Міністерстві оборони України несуть службу близько 90 військових священиків — капеланів.

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