На Прикарпатье капеллана отстранили от служения из-за того, что он баллотировался в депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Коломыйская епархия УГКЦ на три месяца отстранила от служения капеллана Николая Мединского за того, что он баллотировался в депутаты Ивано-Франковского облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.
“Коломыйская епархия УГКЦ обещала наказать капеллана Николая Мединского, если тот не откажется баллотироваться в Ивано-Франковского областного совета. И хотя священник обещал прислушаться к рекомендации епархии, на выборы все же пошел”, — говорится в сообщении.
Он обратился к избирателям на своей странице в Facebook и поблагодарил их за доверие и голоса.
“Особая благодарность моим прихожанам села Выжний Березов, проявивших просто феноменальную поддержку и доверие — более 60%, 340 голосов из 500. Вместе мы сила! Ожидаем уже окончательных результатов. Слава Украине!”, — написал Мединский.
После этого на сайте епархии появилось сообщение о наложении на капеллана “наказания суспенды сроком на три месяца”. Это значит, что ему запретили проводить священнослужения и осуществлять любые церковные обряды. Кроме этого, Мединского на три месяца отправляют в епархиальный реколекционный центр Андрея Первозванного в город Яремче “для усиленной молитвы”.
“При выполнении данного условия вам обеспечивается материальное содержание согласно ККСЦ”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, по данным Минобороны, в Вооруженных силах и Министерстве обороны Украины несут службу около 90 военных священников — капелланов.