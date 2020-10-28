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На Прикарпатье капеллана отстранили от служения из-за того, что он баллотировался в депутаты

На Прикарпатье капеллана отстранили от служения из-за того, что он баллотировался в депутаты

Киев  •  УНН

 • 11554 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Коломыйская епархия УГКЦ на три месяца отстранила от служения капеллана Николая Мединского за того, что он баллотировался в депутаты Ивано-Франковского облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.

“Коломыйская епархия УГКЦ обещала наказать капеллана Николая Мединского, если тот не откажется баллотироваться в Ивано-Франковского областного совета. И хотя священник обещал прислушаться к рекомендации епархии, на выборы все же пошел”, — говорится в сообщении.

Он обратился к избирателям на своей странице в Facebook и поблагодарил их за доверие и голоса.

“Особая благодарность моим прихожанам села Выжний Березов, проявивших просто феноменальную поддержку и доверие — более 60%, 340 голосов из 500. Вместе мы сила! Ожидаем уже окончательных результатов. Слава Украине!”, — написал Мединский.

После этого на сайте епархии появилось сообщение о наложении на капеллана “наказания суспенды сроком на три месяца”. Это значит, что ему запретили проводить священнослужения и осуществлять любые церковные обряды. Кроме этого, Мединского на три месяца отправляют в епархиальный реколекционный центр Андрея Первозванного в город Яремче “для усиленной молитвы”.

“При выполнении данного условия вам обеспечивается материальное содержание согласно ККСЦ”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, по данным Минобороны, в Вооруженных силах и Министерстве обороны Украины несут службу около 90 военных священников — капелланов.

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