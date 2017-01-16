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На Прикарпатті чоловік облив себе бензином і підпалив

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 січня. УНН. Вчора, 15 січня, в с.Хвалибога Городенківського району 41-річний чоловік вчинив спробу самогубства через підпал одягу облитого бензином, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.

Чоловіка у важкому стані з 96% опіків тіла було госпіталізовано у Городенківську лікарню, де він помер.

Обставини самопідпалу чоловіка наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 5 грудня у Перемишлянському районі на Львівщині внаслідок самоспалення загинув 45-річний чоловік.

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