На Прикарпатті чоловік облив себе бензином і підпалив
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 січня. УНН. Вчора, 15 січня, в с.Хвалибога Городенківського району 41-річний чоловік вчинив спробу самогубства через підпал одягу облитого бензином, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
Чоловіка у важкому стані з 96% опіків тіла було госпіталізовано у Городенківську лікарню, де він помер.
Обставини самопідпалу чоловіка наразі з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 5 грудня у Перемишлянському районі на Львівщині внаслідок самоспалення загинув 45-річний чоловік.