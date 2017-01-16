На Прикарпатье мужчина облил себя бензином и поджег
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 16 января. УНН. Вчера, 15 января, в с.Хвалибога Городенковского района 41-летний мужчина совершил попытку самоубийства через поджог одежды, облитой бензином, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Мужчину в тяжелом состоянии с 96% ожогов тела госпитализировали в Городенковскую больницу, где он умер.
Обстоятельства самоподжога мужчины выясняют правоохранители.
Напомним, 5 декабря в Перемышлянском районе Львовской области в результате самосожжения погиб 45-летний мужчина.