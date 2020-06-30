На Прикарпатті через негоду обмежене сполучення із 6 гірськими селами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Івано-Франківській області повністю обмежене транспортне сполучення до шести населених пунктів у Верховинському та у Косівському районах та до трьох населених пунктів — частково. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.
“Обмежено транспортне сполучення до 9 населених пунктів: Верховинський район — 6 (село Дземброня, село Бистрець, село Шебене, село Грамотне, село Стовпні, село Кохан — повністю), Косівський район — 3 (село Шепіт — повністю, село Космач, село Бростури — частково)”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 35 населених пунктів у 2 областях.