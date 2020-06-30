На Прикарпатті через негоду обмежене сполучення із 6 гірськими селами

КИЇВ. 30 червня. УНН. У Івано-Франківській області повністю обмежене транспортне сполучення до шести населених пунктів у Верховинському та у Косівському районах та до трьох населених пунктів — частково. Про це повідомляє УНН із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.