На Прикарпатті арештували депутата, який "погорів" на великому хабарі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Суд взяв під варту депутата міської ради в Івано-Франківській області, якого напередодні викрили на хабарі. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

"Депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 352 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура зазначила, що не погоджується з рішенням суду в частині можливості внесення застави, тож готує апеляцію.

Відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 368 КК України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою щодо депутата Городенківської міської ради.

Нагадаємо, депутат через посередника вимагав 50 тисяч доларів, а в подальшому одержав у гривневому еквіваленті 1 млн 403 тисяч грн від представника одного з товариств за особисте позитивне голосування на сесії міської ради з питання затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Городенка для будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів та вплив на депутатів цієї ж ради з метою схиляння їх до прийняття такого рішення.

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