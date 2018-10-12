На Прикарпатті арештували депутата, який "погорів" на великому хабарі

"Депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 352 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура зазначила, що не погоджується з рішенням суду в частині можливості внесення застави, тож готує апеляцію.

Відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 368 КК України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою щодо депутата Городенківської міської ради.

Нагадаємо, депутат через посередника вимагав 50 тисяч доларів, а в подальшому одержав у гривневому еквіваленті 1 млн 403 тисяч грн від представника одного з товариств за особисте позитивне голосування на сесії міської ради з питання затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Городенка для будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів та вплив на депутатів цієї ж ради з метою схиляння їх до прийняття такого рішення.



