На Прикарпатье арестовали депутата, который "погорел" на крупной взятке

"Депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 352 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура отметила, что не согласна с решением суда в части возможности внесения залога, поэтому готовит апелляцию.

Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом в отношении депутата Городенковского городского совета.

Напомним, депутат через посредника требовал 50 тысяч долларов, а в дальнейшем получил в гривневом эквиваленте 1 млн 403 тысяч грн от представителя одного из обществ за личное положительное голосование на сессии городского совета по вопросу утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в городе Городенка для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и влияние на депутатов этого же совета в целях склонения их к принятию такого решения.



