В Івано-Франківській області 91-річний пенсіонер металевою кочергою до смерті забив товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Прикарпатті під час суперечки 91-річний пенсіонер до смерті забив 61-річного товариша. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
“4 травня на лінію „102“ надійшло повідомлення від мешканця Тисменицького району, що він у будинку сусіда виявив мертвим 61-річного батька”, — йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група на місці виявила тіло потерпілого з численними рваними ранами голови і тулуба.
Правоохоронцями було з’ясовано, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт: 91-річний власник будинку схопив металеву кочергу та наніс численні удари товаришу.
Чоловіка затримано в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”). За такі дії пенсіонеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Валківському районі, що на Харківщині, поліцейські затримали молодика за скоєння замаху на вбивство. Зловмисником виявився 17-річний мешканець села Кобзарівка, який вирішив помститись за відмову жінки позичити йому гроші.