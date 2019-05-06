В Ивано-Франковской области 91-летний пенсионер металлической кочергой до смерти забил товарища
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На Прикарпатье во время спора 91-летний пенсионер до смерти забил 61-летнего товарища. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
“4 мая на линию „102“ поступило сообщение от жителя Тисменицкого района, что он в доме соседа обнаружил мертвым 61-летнего отца”, — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа на месте обнаружила тело пострадавшего с многочисленными рваными ранами головы и туловища.
Правоохранителями было установлено, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт: 91-летний владелец дома схватил металлическую кочергу и нанес многочисленные удары товарищу.
Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( “Умышленное убийство”). За такие действия пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, в Валковском районе в Харьковской области, полицейские задержали молодого человека за совершение покушения на убийство. Злоумышленником оказался 17-летний житель села Кобзаревка, который решил отомстить за отказ женщины одолжить ему деньги.