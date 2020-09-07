На пожежах в Україні за тиждень загинули 16 людей

"Ліквідовано 3 тис. 577 пожеж, врятовано на пожежах 22 особи та не допущено знищення вогнем 940 будівель і 28 од. техніки. На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 15 млн 966 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 484 вибухонебезпечних предметів.

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 24 особи", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, українців попередили про пожежну небезпеку.