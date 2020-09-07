На пожарах в Украине за неделю погибли 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В результате пожаров за неделю с 31 августа по 6 сентября в Украине погибли 16 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Ликвидировано 3 тыс. 577 пожаров, спасено на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 940 зданий и 28 ед. техники. На пожарах погибло 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 15 млн 966 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также указано, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 484 взрывоопасных предметов.
"В течение недели на водных объектах погибло 24 человека", - добавили в ГСЧС.
Напомним, украинцев предупредили о пожарной опасности.