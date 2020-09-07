На пожарах в Украине за неделю погибли 16 человек

"Ликвидировано 3 тыс. 577 пожаров, спасено на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 940 зданий и 28 ед. техники. На пожарах погибло 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 15 млн 966 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также указано, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 484 взрывоопасных предметов.

"В течение недели на водных объектах погибло 24 человека", - добавили в ГСЧС.

Напомним, украинцев предупредили о пожарной опасности.