На посаду голови Держпродспоживслужби претендують "колишні" з корпоративними зв'язками
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На посаду голови Держпродспоживслужби претендує низка осіб, з яких п’ятьох складно назвати новими обличчями. Про це повідомили джерела AgroPolit.com у МЕРТ, передає УНН.
Після звільнення з посади голови служби Володимира Лапи, уряд оголосив конкурс на нового керівника.
"У Кабміні дивитимуться на всіх, хто подаватиметься, а конкурс покаже, хто підходить найкраще. Зараз відомо про 5 охочих. Олег Рубан – начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Сергій Мельничук – колишній перший заступник голови Держпродспожислужби 2015 року, син колишнього проректора НУБіП. Олександр Вержиховський очолює департамент АПК у секретаріаті КМУ. Віталій Башинський – колишній заступник голови ветфітослужби. Сергій Глущенко – екс-голова Держпродспоживслужби. Будуть ще й інші. Серед цих 5 без старих зав’язок і з практичним досвідом найбільш позитивно вирізняється Глущенко. У решти є прив’язка до холдингів, старих команд, або вони були люстровані раніше", — пояснює джерело в міністерстві.
Наразі завершився прийом документів.
Як повідомляв УНН, обов’язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово покладено на заступника голови Держспоживслужби Ольгу Шевченко, яка виконуватиме ці обов’язки до завершення конкурсу.