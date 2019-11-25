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На должность главы Госпродпотребслужбы претендуют "бывшие" с корпоративными связями

На должность главы Госпродпотребслужбы претендуют "бывшие" с корпоративными связями

Киев  •  УНН

 • 20502 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На должность председателя Госпродпотребслужбы претендует ряд людей, из которых пять сложно назвать новыми лицами. Об этом сообщили источники AgroPolit.com в МЭРТ, передает УНН.

После увольнения с должности главы службы Владимира Лапы, правительство объявило конкурс на нового руководителя.

"В Кабмине будут смотреть на всех, кто будет подаваться, а конкурс покажет, кто подходит лучше всего. Сейчас известно о 5 желающих. Олег Рубан - начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Сергей Мельничук - бывший первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы 2015 года, сын бывшего проректора НУБиП. Александр Вержиховский возглавляет департамент АПК в секретариате КМУ. Виталий Башинский - бывший заместитель председателя ветфитослужбы. Сергей Глущенко - экс-глава Госпродпотребслужбы. Будут еще и другие. Среди этих 5 без старых завязок и с практическим опытом наиболее положительно отличается Глущенко. В остальных есть привязка к холдингам, старым командам, или они были люстрированны раньше", - объясняет источник в министерстве.

Сейчас завершился прием документов.

Как сообщал УНН, обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно возложено на заместителя председателя Госпродпотребслужбы Ольгу Шевченко, которая будет выполнять эти обязанности до завершения конкурса.

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