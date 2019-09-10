На посаду директора-розпорядника МВФ претендує один кандидат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне єдину кандидатуру - Крісталіни Георгієвої - для призначення на посаду директора-розпорядника. Про це йдеться у заяві виконавчого ради МВФ від 9 вересня, передає УНН.
"Термін для висунення кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника закінчився у п'ятницю, 6 вересня. Один кандидат, пані Крісталіна Георгієва, громадянка Болгарії, яка у даний час є головним виконавчим директором Світового банку, підтвердила свою згоду на розгляд своєї кандидатури", - йдеться у заяві.
Виконавча рада заявила, що зараз почне роботу відповідно до процедури, викладеної в рішенні від 26 липня, в тому числі проведе зустрічі між кандидатом і виконавчими директорами.
"Рада ставить завдання завершити процес відбору якомога швидше і не пізніше 4 жовтня 2019 року", - сказано в заяві.
Нагадаємо, на початку серпня представники країн Європейського союзу вибрали в якості єдиного кандидата на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду представника Болгарії Крісталіну Георгієву.
Крісталіна Георгієва (народилася 13 серпня 1953 року) - болгарський економіст і професор, експерт з питань сталого розвитку. З 2010 по 2014 рік була єврокомісаром з міжнародного співробітництва, з листопада 2014 року по грудень 2016 го працювала на посаді третього заступника голови Європейської комісії. З 2017 року перебуває на посаді головного виконавчого директора Світового банку. Її кандидатура особливо активно підтримувалася Францією.