На должность директора-распорядителя МВФ претендует один кандидат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда рассмотрит единственную кандидатуру – Кристалины Георгиевой – для назначения на должность директора-распорядителя. Об этом говорится в заявлении исполнительного совета МВФ от 9 сентября, передает УНН.
"Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, г-жа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры", - говорится в заявлении.
Исполнительный совет заявил, что сейчас начнет работу в соответствии с процедурой, изложенной в решении от 26 июля, в том числе проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.
"Совет ставит задачу завершить процесс отбора как можно скорее и не позднее 4 октября 2019 года", - сказано в заявлении.
Напомним, в начале августа представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.
Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) - болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 года по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.