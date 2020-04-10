На порушників карантину склали вже чотири тисячі адмінпротоколів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З початку карантину, введеного на тлі поширення COVID-19, в Україні поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. В той час у Франції оштрафовано близько 500 тисяч громадян, а в Іспанії — 400 тисяч. Більшість українців дотримується карантину. Люди почали піклуватися про себе і оточуючих, усвідомлювати, що це небезпечна хвороба. Кращий спосіб з нею боротися — це карантин і обмеження соціальних контактів”, — сказав Антон Геращенко.
Окремо він відмітив зниження рівня злочинності на 25-30%.
“Ми думаємо, що це пов’язано з тим, що злочинці також люди і хочуть зберегти своє здоров’я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому знизився рівень конфліктів, спричинених алкогольним сп’янінням. Знизився рівень квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома. Сподіваємося, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а нам — втримати рівень злочинності під контролем”, — зауважив він.
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