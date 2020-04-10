На нарушителей карантина составили уже четыре тысячи админпротоколов - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала карантина, введенного на фоне распространения COVID-19, в Украине полиция составила четыре тысячи админпротоколов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то же время во Франции оштрафованы около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000. Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться - это карантин и ограничения социальных контактов", - сказал Антон Геращенко.
Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.
"Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снижение конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам - удержать уровень преступности под контролем , - отметил он.
Напомним, женщина на Волыни заплатит штраф, потому что объявила односельчанина больным коронавирусом.