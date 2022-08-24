На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На порталі державних послуг "Дія" запустили автоматичну реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата
"Запускаємо автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі Дія просто в День Незалежності. Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди", - зазначив Федоров у Telegram.
Деталі
Урядовець зауважив, що послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців.
"Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час. Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", - наголосив він.
Доповнення
З квітня у застосунок "Дія" повернули послуги для підприємців, тепер знову можна внести зміни або закрити ФОП. Реєстр вимкнули з початку війни.