На Полтавщині вже понад півдоби намагаються загасити лісову пожежу, залучили авіацію — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Полтавській області вчора вдень виникло загоряння лісової підстилки та трави. Внаслідок чого пожежу не можуть вже понад півдоби. Для гасіння пожежі надзвичайники використовують авіацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС.
“16 вересня о 16 год. поблизу с. Руденківка Новосанжарського району виникло загорання лісової підстилки, трав’яного настилу та очерету”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 19 год. 20 хв. того дня пожежу було локалізовано. “Площа пройдена вогнем становить 18,2 га лісової підстилки та 20 га трав’яного настилу і очерету”, — розповіли рятувальники.
Таким чином, станом на сьогодні — пожежу досі не вдалося закінчити. “Станом на 7 год. 17 вересня спостерігається тління окремих осередків”, — відзначили надзвичайники.
Додається, що до гасіння залучено 36 чоловік та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС 26 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС. “Авіацією ДСНС здійснено 2 скиди (16 тон води)”, — резюмували рятувальники.
Як повідомляв УНН, на Харківщині пожежа спалила 40 га поля з кукурудзою.