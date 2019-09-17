В Полтавской области уже более полусуток пытаются потушить лесной пожар, привлекли авиацию - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Полтавской области вчера днем произошло возгорание лесной подстилки и травы. В результате пожар не могут потушить уже более полусуток. Для тушения пожара чрезвычайники используют авиацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
“16 сентября в 16 час. вблизи с. Руденковка Новосанжарского района возникло возгорание лесной подстилки, травяного настила и тростника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 19 ч. 20 мин. в тот день пожар был локализован. “Площадь пройденная огнем составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника”, — рассказали спасатели.
Таким образом, на сегодняшний день — пожар до сих пор не удалось закончить. “По состоянию 7 ч. 17 сентября наблюдается тление отдельных ячеек”, — отметили чрезвычайники.
Добавляется, что к тушению привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. “Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды)”, — резюмировали спасатели.
Как сообщал УНН, в Харьковской области пожар сжег 40 га поля с кукурузой.