На Полтавщині вантажні вагони зійшли з колій, низка потягів слідкує альтернативним маршрутом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів з колій на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Через сходження з колій вагонів, затримаються такі поїзди:
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- 711 Краматорськ-Київ
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- 723 Харків-Київ
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- 724 Київ-Харків
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- 21 Харків-Львів
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- 22 Львів-Харків
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- 17 Харків-Ужгород
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- 73 Харків-Перемишль
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- 93 Харків-Хелм
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В Укрзалізниці зазначили, що орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин.
Також рейси прямуватимуть резервним маршрутом - через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.
Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину, зазначили в Укрзалізниці.
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