На Полтавщине грузовые вагоны сошли с путей, ряд поездов следует альтернативным маршрутом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В связи’связи со сходом грузовых вагонов с путей на Полтавщине, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Из-за схода с путей вагонов, задержатся следующие поезда:
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- 711 Краматорск-Киев
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- 723 Харьков-Киев
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- 724 Киев-Харьков
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- 21 Харьков-Львов
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- 22 Львов-Харьков
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- 17 Харьков-Ужгород
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- 73 Харьков-Перемышль
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- 93 Харьков-Хелм
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В Укрзализныце отметили, что ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.
Также рейсы будут следовать резервным маршрутом - через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская.
Все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в комендантский час, отметили в Укрзализныце.
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