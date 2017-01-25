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На Полтавщині спостерігається зниження рівня безробіття – ОЦЗ

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 січня. УНН. Рівень зареєстрованого безробіття в області знизився і складає 2,3 %. Починаючи із 2012 р. це є найменшим показником. Про це сказала директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва під час прес-конференції, що була присвячена реформуванню державної служби зайнятості як сервісної служби на ринку праці, передає УНН-Центр.

“Минулий рік був роком перетворень у Службі зайнятості. Кількість роботодавців, які із нами співпрацювали, зросла на 800, кількість вакансій зросла із 45 тис. до 51 тис. Ми працевлаштували 40 тис. осіб, а в 2015 році — 38 тис. Професійним навчанням охопили 8 тис. осіб. Приростили на 1 тис. обсяги громадських робіт. 23 млн. грн. залучили на громадські роботи”, — зазначила вона.

У 2016 році Службою зайнятості було змінено підхід до роботи із клієнтами. Кожен шукач роботи отримав можливість дистанційного навчання та навчання онлайн за допомогою освітнього проекту Prometheus. Ті громадяни, які претендували на нові робочі місця, отримали можливість безкоштовно вивчати англійську мову.

Для стимулювання розвитку підприємництва спільно із міжнародними організаціями державною службою зайнятості було розроблено та впроваджено проект краудфандінгової платформи, яка дозволяє майбутнім підприємцям проходити навчання та отримувати кошти на відкриття власної справи.

 

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