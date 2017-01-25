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На Полтавщине наблюдается снижение уровня безработицы - ОЦЗ

На Полтавщине наблюдается снижение уровня безработицы - ОЦЗ

Киев • УНН

 • 7576 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 25 января. УНН. Уровень зарегистрированной безработицы в области снизился и составляет 2,3%. Начиная с 2012 это является наименьшим показателем. Об этом сказала директор Полтавского областного центра занятости Екатерина Клавдиева во время пресс-конференции, посвященной реформированию государственной службы занятости как сервисной службы на рынке труда, передает УНН-Центр .

"Прошлый год был годом преобразований в Службе занятости. Количество работодателей, которые с нами сотрудничали, выросла на 800, количество вакансий выросло с 45 тыс. до 51 тыс. Мы трудоустроили 40 тыс. человек, а в 2015 году - 38 тыс. Профессиональным обучением охватили 8 тыс. человек. Увеличили на 1 тыс. объемы общественных работ. 23 млн грн привлекли на общественные работы ", - отметила она.

В 2016 году Службой занятости было изменено подход к работе с клиентами. Каждый соискатель получил возможность дистанционного обучения и обучения онлайн с помощью образовательного проекта Prometheus. Те граждане, которые претендовали на новые рабочие места, получили возможность бесплатно изучать английский язык.

 

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