На Полтавщине наблюдается снижение уровня безработицы - ОЦЗ

"Прошлый год был годом преобразований в Службе занятости. Количество работодателей, которые с нами сотрудничали, выросла на 800, количество вакансий выросло с 45 тыс. до 51 тыс. Мы трудоустроили 40 тыс. человек, а в 2015 году - 38 тыс. Профессиональным обучением охватили 8 тыс. человек. Увеличили на 1 тыс. объемы общественных работ. 23 млн грн привлекли на общественные работы ", - отметила она.

В 2016 году Службой занятости было изменено подход к работе с клиентами. Каждый соискатель получил возможность дистанционного обучения и обучения онлайн с помощью образовательного проекта Prometheus. Те граждане, которые претендовали на новые рабочие места, получили возможность бесплатно изучать английский язык.