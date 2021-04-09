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На Полтавщині обвинувачений втік із зали суду

На Полтавщині обвинувачений втік із зали суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Полтавщині затримали обвинуваченого, який втік із зали Гадяцького районного суду. Зараз фігурант по трьом кримінальним провадженням доставлений до відділення поліції Гадяча для виконання ухвали суду. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Деталі 

Так, сьогодні, 9 квітня, на лінію 102 близько 11:35 надійшло повідомлення з Гадяцького районного суду, що після завершення судового засідання та оголошення ухвали щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою, 35-річний обвинувачений вистрибнув із вікна другого поверху і втік.

Як повідомив начальник відділення №1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини Петро Токар, до розшуку і затримання втікача негайно залучили весь особовий склад відділення поліції.

Невдовзі обвинуваченого виявив та затримав дільничний офіцер поліції. Втікач переховувався в покинутій будівлі неподалік приміщення суду. Наразі його доставили до відділення поліції, де він надає пояснення слідчому.

На даний час у Гадяцькому районному суді розглядається кримінальне провадження за фактами вчинених фігурантом злочинів. За клопотанням процесуального прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури суддею Гадяцького районного суду 9 квітня винесено ухвалу про обрання підсудному запобіжного заходу - тримання під вартою. 

Довідково 

35-річний житель Гадяцької тергромади обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів: незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 ККУ), у грабежі (ч.2 ст.186 ККУ) та у крадіжках (ч.2 ст.185 ККУ). До вчинення цих злочинів, фігурант з 2004 року відбував покарання за крадіжки, грабежі, шахрайства, незаконне зберігання зброї, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, незаконне заволодіння транспортним засобом та порушення правил адміністративного нагляду. 

Доповнення 

У Луцьку 30-річний громадянин втік з-під варти, перебуваючи на лікування в лікарні.

Українські Національні Новини

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