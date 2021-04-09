В Полтавской области обвиняемый сбежал из зала суда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Полтавской области задержали обвиняемого, сбежавшего из зала Гадячского районного суда. Сейчас фигурант по трем уголовным производствам доставлен в отделение полиции Гадяча для выполнения решения суда. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Детали
Так, сегодня, 9 апреля, на линию 102 около 11:35 поступило сообщение из Гадячского районного суда, что после завершения судебного заседания и объявления постановления об избрании меры пресечения - содержание под стражей, 35-летний обвиняемый выпрыгнул из окна второго этажа и убежал.
Как сообщил начальник отделения №1 (г.Гадяч) Миргородского райотдела полиции Полтавской области Петр Токарь, к розыску и задержанию беглеца немедленно привлекли весь личный состав отделения полиции.
Вскоре обвиняемого обнаружил и задержал участковый офицер полиции. Беглец скрывался в заброшенном здании неподалеку здания суда. Сейчас его доставили в отделение полиции, где он дает объяснения следователю.
В настоящее время в Гадяцком районном суде рассматривается уголовное производство по фактам совершенных фигурантом преступлений. По ходатайству процессуального прокурора Гадячского отдела Миргородской окружной прокуратуры судьей Гадячского районного суда 9 апреля вынесено постановление об избрании подсудимому меры пресечения - содержание под стражей.
Справка
35-летний житель Гадячской теробщины обвиняется в совершении тяжких преступлений: незаконном сбыте наркотических средств (ч.2 ст. 307 УК), в грабеже (ч.2 ст.186 УК) и в кражах (ч.2 ст.185 УК). До совершения этих преступлений, фигурант с 2004 года отбывал наказание за кражи, грабежи, мошенничество, незаконное хранение оружия, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, незаконное завладение транспортным средством и нарушение правил административного надзора.
Дополнение
В Луцке 30-летний гражданин сбежал из-под стражи, находясь на лечении в больнице.