На Полтавщині "чудово" відпрацювала ППО, влучань не зафіксовано - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Полтавській області понад 2 годин тривала повітряна тривога. ППО "чудово" відпрацювала, влучань не зафіксовано. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пише УНН.
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«Понад 2 години тривала повітряна тривога на Полтавщині. В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано», - написав Лунін.
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У ніч на 29 травня сили ППО збили дві ракети і безпілотник у Полтавській області.