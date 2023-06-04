На Полтавщині "чудово" відпрацювала ППО, влучань не зафіксовано - ОВА

Цитата

«Понад 2 години тривала повітряна тривога на Полтавщині. В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано», - написав Лунін.

Доповнення

У ніч на 29 травня сили ППО збили дві ракети і безпілотник у Полтавській області.