На Полтавщине "прекрасно" отработала ПВО, попаданий не зафиксировано - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Полтавской области более 2 часов длилась воздушная тревога. ПВО "прекрасно" отработала, попаданий не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в Telegram, пишет УНН.
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«Более 2 часов длилась воздушная тревога на Полтавщине. В области прекрасно отработала ПВО. Попаданий не зафиксировано», - написал Лунин.
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В ночь на 29 мая силы ПВО сбили две ракеты и беспилотник в Полтавской области.