На Полтавщине "прекрасно" отработала ПВО, попаданий не зафиксировано - ОВА

Цитата

«Более 2 часов длилась воздушная тревога на Полтавщине. В области прекрасно отработала ПВО. Попаданий не зафиксировано», - написал Лунин.

Дополнение

В ночь на 29 мая силы ПВО сбили две ракеты и беспилотник в Полтавской области.