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На Полтавщині чоловіка затримали при спробі дати хабаря поліцейському

На Полтавщині чоловіка затримали при спробі дати хабаря поліцейському

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні працівники управління внутрішньої безпеки спільно з прокуратурою Полтавської області, у приміщенні Миргородського відділу поліції затримали місцевого чоловіка при спробі передати хабар у розмірі 4 тисячі гривень поліцейському за непритягнення до адміністративної відповідальності. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Напередодні, 47-річний приватний підприємець, що здійснює торгівлю продуктами харчування на місцевому ринку, незаконно продавав алкоголь. За зайняття забороненими видами господарської діяльності на продавця самогону поліцейським був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сьогодні, близько 16:30, вказаний чоловік намагався передати працівнику миргородської поліції 4 тисячі гривень за анулювання адміністративного протоколу з подальшою платою правоохоронцю такої ж суми грошей кожного місяця за неперешкоджання забороненої діяльності.

Під час спроби дачі хабара приватний підприємець і був затриманий, а його неправомірні дії — задокументовано.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Санкція даної статті передбачає покарання — від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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