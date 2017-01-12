На Полтавщине мужчина был задержан при попытке дать взятку полицейскому
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня сотрудники управления внутренней безопасности совместно с прокуратурой Полтавской области, в помещении Миргородского отдела полиции задержали местного жителя при попытке передать взятку в размере 4000 гривен полицейскому за непривлечение к административной ответственности. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Полтавской области.
Накануне, 47-летний частный предприниматель, осуществляющий торговлю продуктами питания на местном рынке, незаконно продавал алкоголь. За занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности на продавца самогона полицейским был составлен протокол об административном правонарушении по статье 164-16 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сегодня, около 16:30, указанный мужчина пытался передать работнику миргородской полиции 4000 гривен за отмену административного протокола с последующей платой милиционеру такой же суммы денег каждый месяц за непрепятствования запрещенной деятельности.
При попытке дачи взятки частный предприниматель и был задержан, а его неправомерные действия - задокументировано.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с признаками правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция данной статьи предусматривает наказание - от четырех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.