На Полтавщині чоловік потонув у дренажному колодязі
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 3 січня. УНН. У Глобинському районі Полтавської області вчора, 2 січня, чоловік потонув у дренажному колодязі. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомили в управлінні цивільного захисту населення Полтавської ОДА.
"У с.Бугаївка Глобинського району вчора, 2 січня, трапився нещасний випадок. 51-річний чоловік із власної необережності впав до дренажного колодязя, внаслідок чого загинув. Обставини нещасного випадку з'ясовуються", − розповіли в управлінні.
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