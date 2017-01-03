На Полтавщині чоловік потонув у дренажному колодязі

"У с.Бугаївка Глобинського району вчора, 2 січня, трапився нещасний випадок. 51-річний чоловік із власної необережності впав до дренажного колодязя, внаслідок чого загинув. Обставини нещасного випадку з'ясовуються", − розповіли в управлінні.

Як повідомляв УНН, у річці на Рівненщині знайшли мертвого селянина.