В Полтавской области мужчина утонул в дренажном колодце
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 3 января. УНН. В Глобинском районе Полтавской области вчера, 2 января, мужчина утонул в дренажном колодце. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщили в управлении гражданской защиты населения Полтавской ОГА.
"В с.Бугаевка Глобинского района вчера, 2 января, произошел несчастный случай. 51-летний мужчина по собственной неосторожности упал до дренажного колодца, в результате чего погиб. Обстоятельства несчастного случая выясняются", - рассказали в управлении.
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