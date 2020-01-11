На Полтавщині автомобіль в’їхав у водойму: двоє людей госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Полтавщині, в місті Горішні Плавні внаслідок ДТП автомобіль потрапив до водойми, внаслідок чого було госпіталізовано двоє людей з різними травмами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Полтавській області.
“Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що автомобіль Honda Acura в результаті ДТП потрапив до тимчасової штучної водойми”, — сказано у повідомленні.
Рятувальники за допомогою висувної драбини допомогли 2 громадянам дістатися берега. Врятовані люди, за даними медиків отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до Горішньоплавнівської міської лікарні.
Для надання допомоги залучалися 3 чоловіки особового складу 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
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