В Полтавской области автомобиль въехал в водоем: два человека госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Полтавской области, в городе Горишни Плавни результате ДТП автомобиль попал в водоем, в результате чего были госпитализированы два человека с различными травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.
"Бойцы ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что автомобиль Honda Acura в результате ДТП попал во временную искусственный водоем", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли 2 гражданам добраться до берега. Спасенные люди, по данным медиков получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Горишнеплавнивскую городскую больницу.
Для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава 17-й Государственной пожарно-спасательной части и 1 единица техники.
Напомним, в Черниговской области водитель не справился с управлением, врезался в придорожное препятствие, перевернулся и упал в реку Остер. Водитель погиб на месте.