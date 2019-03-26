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На польсько-українському кордоні затримали нелегальних мігрантів з Алжиру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На польсько-українському кордоні затримали трьох нелегальних мігрантів з Алжиру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

На польсько-українському кордоні затримали нелегальних мігрантів з Алжиру

Повідомляється, що неподалік міста Любачів Підкарпатського воєводства польські прикордонники затримали трьох громадян Алжиру, котрі незаконно перейшли з України до Польщі через так званий зелений кордон.

"Затримані – це громадяни Алжиру, котрі декілька місяців навчалися та працювали в Україні. Тепер вони вирішили незаконно поїхати у Німеччину, аби там поселитися", - сказала речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі Ельжбєта Пікор.

За її словами, затримані іноземці – це чоловіки віком 22, 23 та 28 років. Вони йшли пішки лісом у напрямку Будомєжа.

Іноземців привезли у Районну прокуратуру, де їм висунули обвинувачення. За словами Пікор, вони зізналися у незаконному перетині кордону.

Усіх трьох на підставі угоди про реадмісію повернули в Україну. Крім того, їм на три роки заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони.

Зазначається, що з початку 2019 року Бескидський відділ Прикордонної служби Польщі затримав приблизно 50 іммігрантів, котрі із порушенням закону перейшли кордон з України до Польщі.

Нагадаємо, в Естонії виявили будівельників-нелегалів з України. 

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