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На польско-украинской границе задержали нелегальных мигрантов из Алжира

Киев • УНН

 • 7919 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На польско-украинской границе задержали трех нелегальных мигрантов из Алжира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

На польско-украинской границе задержали нелегальных мигрантов из Алжира

Сообщается, что недалеко от города Любачев Подкарпатского воеводства польские пограничники задержали трех граждан Алжира, которые незаконно перешли из Украины в Польшу через так называемую зеленую границу.

"Задержанные - это граждане Алжира, которые несколько месяцев учились и работали в Украине. Теперь они решили незаконно поехать в Германию, чтобы там поселиться", - сказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

По ее словам, задержанные иностранцы - это мужчины в возрасте 22, 23 и 28 лет. Они шли пешком по лесу в направлении Будомеж.

Иностранцев привезли в районную прокуратуру, где им предъявили обвинения. По словам Пикор, они признались в незаконном пересечении границы.

Всех троих на основании соглашения о реадмиссии вернули в Украину. Кроме того, им на три года запретили въезд в страны Шенгенской зоны.

Отмечается, что с начала 2019 года Бескидский отдел пограничной службы Польши задержал около 50 иммигрантов, которые с нарушением закона перешли границу из Украины в Польшу.

Напомним, в Эстонии обнаружили строителей-нелегалов из Украины.

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