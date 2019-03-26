На польско-украинской границе задержали нелегальных мигрантов из Алжира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На польско-украинской границе задержали трех нелегальных мигрантов из Алжира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Сообщается, что недалеко от города Любачев Подкарпатского воеводства польские пограничники задержали трех граждан Алжира, которые незаконно перешли из Украины в Польшу через так называемую зеленую границу.
"Задержанные - это граждане Алжира, которые несколько месяцев учились и работали в Украине. Теперь они решили незаконно поехать в Германию, чтобы там поселиться", - сказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.
По ее словам, задержанные иностранцы - это мужчины в возрасте 22, 23 и 28 лет. Они шли пешком по лесу в направлении Будомеж.
Иностранцев привезли в районную прокуратуру, где им предъявили обвинения. По словам Пикор, они признались в незаконном пересечении границы.
Всех троих на основании соглашения о реадмиссии вернули в Украину. Кроме того, им на три года запретили въезд в страны Шенгенской зоны.
Отмечается, что с начала 2019 года Бескидский отдел пограничной службы Польши задержал около 50 иммигрантов, которые с нарушением закона перешли границу из Украины в Польшу.
Напомним, в Эстонии обнаружили строителей-нелегалов из Украины.