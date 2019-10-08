На Покрову призначили ще чотири додаткових маршрута поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила 13 додаткових поїздів та один регіональний поїзд до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Вони курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницького та Ужгорода. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
“Укрзалізниця призначила ще три додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Вони курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницького та Ужгорода. Загалом на свята у найбільш популярних напрямках курсуватимуть 13 додаткових поїздів. Також для зручних подорожей пасажирів у приміському сполученні Укрзалізниця призначила регіональний поїзд № 872 Фастів — Шостка”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, додаткові поїзди були призначені за такими маршрутами:
Поїзд № 217/218 Київ — Івано-Франківськ — Рахів вирушить з Києва 11, 13 жовтня о 15:02 та прибуде до Рахова о 08:07. Зворотно з Рахова відправлення 12, 14 жовтня о 17:49 та прибуття до Києва о 09:14.
Поїзд № 177 Київ — Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 та 14 жовтня, відправлення з Києва о 05:15, прибуття до Хмельницького о 11:53. Відправлення з Хмельницького о 12:51 та прибуття до столиці о 20:37.
Також поїзд № 239 Київ — Ужгород здійснить рейси 11-го та зворотно 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття до Ужгорода о 10:58. Зворотно з Ужгорода відправлення о 18:15 та прибуття до Києва о 08:37.
Регіональний поїзд № 872 Фастів — Шостка курсуватиме 12 та 14 жовтня. Відправлення з Фастова о 07:32, прибуття до Києва о 08:45 та до Шостки о 13:25. Зворотно із Шостки відправлення о 13:50, прибуття до Києва — о 18:17 та до Фастова — о 19:22.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про десять додаткових поїздів, які курсуватимуть на Покрову.