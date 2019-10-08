На Покрова назначили еще четыре дополнительных маршрута поездов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 26145 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 47857 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 59924 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 103655 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 161935 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 158363 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 213168 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 200878 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 433213 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233085 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
51%
Популярные новости

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 38977 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 44090 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 41061 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 39377 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 23849 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 190480 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 176029 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 262555 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 433188 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 535565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 103611 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 58860 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 56692 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 63005 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 93355 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На Покрова назначили еще четыре дополнительных маршрута поездов

Киев • УНН

 • 14006 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и один региональный поезд ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахова, Хмельницкий и Ужгород. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

На Покрова назначили еще четыре дополнительных маршрута поездов

“Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахов, Хмельницкий и Ужгород. Всего на праздники в наиболее популярных направлениях будут курсировать 13 дополнительных поездов. Также для удобных путешествий пассажиров в пригородном сообщении Укрзализныця назначила региональный поезд № 872 Фастов — Шостка”, — говорится в сообщении.

Как сообщается, дополнительные поезда были назначены по таким маршрутам:

Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов отправится из Киева 11, 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправления 12, 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 09:14.

Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37.

Также поезд № 239 Киев — Ужгород осуществит рейсы 11-го и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

Региональный поезд № 872 Фастов — Шостка курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостки в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев — в 18:17 и в Фастов — в 19:22.

Напомним, ранее сообщалось о десяти дополнительных поездов, которые будут курсировать на Покров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10