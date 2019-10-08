На Покрова назначили еще четыре дополнительных маршрута поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и один региональный поезд ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахова, Хмельницкий и Ужгород. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
“Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахов, Хмельницкий и Ужгород. Всего на праздники в наиболее популярных направлениях будут курсировать 13 дополнительных поездов. Также для удобных путешествий пассажиров в пригородном сообщении Укрзализныця назначила региональный поезд № 872 Фастов — Шостка”, — говорится в сообщении.
Как сообщается, дополнительные поезда были назначены по таким маршрутам:
Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов отправится из Киева 11, 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправления 12, 14 октября в 17:49 и прибытие в Киев в 09:14.
Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 и прибытие в столицу в 20:37.
Также поезд № 239 Киев — Ужгород осуществит рейсы 11-го и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47 и прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.
Региональный поезд № 872 Фастов — Шостка курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостки в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев — в 18:17 и в Фастов — в 19:22.
Напомним, ранее сообщалось о десяти дополнительных поездов, которые будут курсировать на Покров.