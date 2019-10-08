На Покрова назначили еще четыре дополнительных маршрута поездов

КИЕВ. 8 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и один региональный поезд ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Они будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахова, Хмельницкий и Ужгород. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.