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На Подолі розширюється пішохідна зона і змінюється схема руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Із 1 травня на Подолі розширено пішохідну зону на Контрактовій площі та вдосконалено схему руху транспорту. Нова схема дозволить зменшити затори та створити комфортні умови для пішоходів. Про це повідомляє заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

На Подолі розширюється пішохідна зона і змінюється схема руху

За його словами, ця зона має бути комфортною для всіх категорій відвідувачів.

“Це важливий туристичний та пішохідний вузол, тож важливо вивчити існуючий стан справ і створити комфортну для усіх інфраструктуру”, — підкреслив Дмитро Давтян.

“Одним із пріоритетів для міської влади є поліпшення умов для пішоходів та створення публічних просторів. Минулого року на Подолі стартував перший етап реорганізації дорожнього руху, який полягав у створенні пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. Нова схема довела свою життєздатність — чимало водіїв відмовилися від транзитного руху через Поділ. Наразі ж ми впроваджуємо другий етап — більш масштабний. Він передбачає не лише розширення пішохідної зони, а й скорочення заторів на Подолі”, — розповів заступник голови КМДА.

За словами Дмитра Давтяна, із Контрактової площі будуть прибрані бетонні блоки, що огороджували транзитний проїзд перед центральним корпусом Києво-Могилянської академії. Відтепер буде перекрито заїзд на площу з вулиці Іллінської. Залишиться (але буде відгороджений) транзитний проїзд вулицею Григорія Сковороди. Тож до пішохідної зони буде приєднано комплекс Братського монастиря Києво-Могилянської академії.

Тепер транспорт, який рухався перед Києво-Могилянською академією, рушить із іншого боку кварталу, вулицею Волоською, напрямок руху якою змінюється на протилежний. Також на вулиці Набережно-Хрещатицькій планується зменшити затори завдяки перенесенню лівого повороту на Поділ із вулиці Спаської на вулицю Хорива.

Для організації нової схеми руху встановили 340 дорожніх знаків, побудували 2 світлофори та 6 модернізували.

Із вулиці Набережно-Хрещатицької на вулицю Хорива буде лівий поворот із двох смуг, що регулюватиметься світлофором. Лівий поворот на вулицю Спаську закрито. Це дозволить створити накопичувальну смугу для транспорту, який виконує лівий поворот та розворот з вулиці Набережно-Хрещатицької, що зменшить довжину заторів, які в ранкові години пік сягають мосту Метро.

Лівий поворот із вулиці Верхній Вал на вулицю Межигірську відбуватиметься через вулиці Костянтинівську та Хорива, що суттєво скоротить довжину заторів на вулицях Верхній Вал та Глибочицькій у вечірні години пік. А перенесення частини потоку в бік Куренівки на вулицю Волоську розвантажить вулицю Межигірську.

Ще одна новація — встановлені розділювачі потоків на вулиці Хорива між вулицями Межигірською та Костянтинівською, розповів заступник голови КМДА. Це вирішило проблему із запаркованими авто, які спричиняли тут постійні затори.

Наступними етапами реорганізації руху на Подолі є зміна напрямку вулиці Андріївської та проїзду Боричів узвіз — вулиця Набережно-Хрещатицька і Братська. Це збільшить пропускну здатність Поштової площі. Також планується перенести кінцеву зупинку трамваїв із вулиці Спаської ближче до Контрактового будинку.

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