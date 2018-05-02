На Подоле расширяется пешеходная зона и меняется схема движения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С 1 мая на Подоле расширен пешеходную зону на Контрактовой площади и усовершенствована схема движения транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
По его словам, эта зона должна быть комфортной для всех категорий посетителей.
"Это важный туристический и пешеходный узел, поэтому важно изучить существующее положение дел и создать комфортную для всех инфраструктуру", - подчеркнул Дмитрий Давтян.
"Одним из приоритетов для городской власти является улучшение условий для пешеходов и создание публичных пространств. В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение заторов на Подоле ", - рассказал заместитель председателя КГГА.
По словам Дмитрия Давтяна, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыто заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому в пешеходной зоны будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.
Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, тронется с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположный. Также на улице Набережно-Крещатицкая планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.
Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофоры и 6 модернизировали.
С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыто. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.
Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую происходить через улицы Константиновской и Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.
Еще одна новация - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской, рассказал заместитель председателя КГГА. Это решило проблему с запаркованную авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.
Следующими этапами реорганизации движения на Подоле есть изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братска. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовой дома.