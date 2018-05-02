На Подоле расширяется пешеходная зона и меняется схема движения

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 2896 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 16284 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 46475 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 91922 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 70195 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 114902 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179877 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 273222 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202091 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269594 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 99719 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 92378 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 87920 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 68620 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 71390 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 35243 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 71800 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 361451 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 326234 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 410926 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 6098 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19830 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 26364 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 62338 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269599 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

На Подоле расширяется пешеходная зона и меняется схема движения

Киев • УНН

 • 6558 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. С 1 мая на Подоле расширен пешеходную зону на Контрактовой площади и усовершенствована схема движения транспорта. Новая схема позволит уменьшить пробки и создать комфортные условия для пешеходов. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

На Подоле расширяется пешеходная зона и меняется схема движения

По его словам, эта зона должна быть комфортной для всех категорий посетителей.

"Это важный туристический и пешеходный узел, поэтому важно изучить существующее положение дел и создать комфортную для всех инфраструктуру", - подчеркнул Дмитрий Давтян.

"Одним из приоритетов для городской власти является улучшение условий для пешеходов и создание публичных пространств. В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение заторов на Подоле ", - рассказал заместитель председателя КГГА.

По словам Дмитрия Давтяна, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыто заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому в пешеходной зоны будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, тронется с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположный. Также на улице Набережно-Крещатицкая планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофоры и 6 модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыто. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую происходить через улицы Константиновской и Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в ​​вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одна новация - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской, рассказал заместитель председателя КГГА. Это решило проблему с запаркованную авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле есть изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братска. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовой дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85