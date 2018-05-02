На Подоле расширяется пешеходная зона и меняется схема движения

По его словам, эта зона должна быть комфортной для всех категорий посетителей.

"Это важный туристический и пешеходный узел, поэтому важно изучить существующее положение дел и создать комфортную для всех инфраструктуру", - подчеркнул Дмитрий Давтян.

"Одним из приоритетов для городской власти является улучшение условий для пешеходов и создание публичных пространств. В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы внедряем второй этап - более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение заторов на Подоле ", - рассказал заместитель председателя КГГА.

По словам Дмитрия Давтяна, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждали транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыто заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому в пешеходной зоны будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, тронется с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположный. Также на улице Набережно-Крещатицкая планируется уменьшить заторы благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили 2 светофоры и 6 модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыто. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, который выполняет левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую происходить через улицы Константиновской и Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глыбочицкой в ​​вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одна новация - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской, рассказал заместитель председателя КГГА. Это решило проблему с запаркованную авто, которые вызывали здесь постоянные пробки.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле есть изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братска. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовой дома.