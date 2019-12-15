На початку тижня в Києві буде до 9 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У понеділок, 16 грудня, вдень в столиці очікується від 7 до 9 градусів тепла, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Так, 16 грудня синоптики прогнозують мінливу хмарність.
Без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.
На Київщині очікується мінлива хмарність.
Без опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.
Нагадаємо, у понеділок, 16 грудня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність.