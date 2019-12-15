В начале недели в Киеве будет до 9 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В понедельник, 16 декабря, днем в столице ожидается от 7 до 9 градусов тепла, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 16 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность.
Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.
В Киевской области ожидается переменная облачность.
Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла.
Напомним, в понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность.