На початку січня Гавриша викличуть "на килим" до аграрного комітету

Політик додав, що станеться це у січні, ймовірно, на першому пленарному тижні.

"Спочатку він має прозвітувати в аграрному комітеті , а потім вже у ВР. Час точний не визначено, але, я думаю, що це буде десь у перший пленарний тиждень, в січні. По-друге, там також стоїть питання і по голові академії. І взагалі зараз ми плануємо собі на кожний комітет запрошувати керівників держпідприємств, тому що, чесно кажучи, вони розслабились....", - сказав він.

Вадатурський уточнив, що спитають із Гавриша і за китайський кредит.

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"Дуже багато корупції у державних підприємствах, у тому числі і в аграрному комплексі. У нас десь 600 таких підприємств. Звичайно, не всі вони працюють, але є такі, що оперують дуже великими цифрами, і ніхто ними не займався", - додав нардеп.

Нагадаємо, у 2012 році ДПЗКУ під держгарантії отримала від Китаю кредит у розмірі 1,5 млрд дол. Однак, наразі українська сторона не виконує своїх зобов’язань перед кредитором, зокрема, і щодо обслуговування кредиту.

Більше того, у ДПЗКУ почалися процеси відчуження активів (на користь збанкрутілої ДАК “Хліб Україна”), що збентежило китайських партнерів.

Зокрема, за даними ЗМІ, у КНР запідозрили спробудіючого менеджменту корпорації уникнути сплати коштів по кредиту саме шляхом виведення з-під управління ДПЗКУ працюючих активів. З цього питання урядова делегація Китаю на початку грудня відвідала Україну та провела низку зустрічей з вищим керівництвом нашої держави.

Однак, згодом, стало відомо про арешт коштівна рахунках ДПЗКУ, ініційований китайської стороною.